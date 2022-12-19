 За ночь с казанских улиц вывезли более 9,3 тыс. тонн снега
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За ночь с казанских улиц вывезли более 9,3 тыс. тонн снега

Во время противогололедной обработки использовали 212 тонн реагента и 660 тонн песко-соляной смеси.

Город
19 декабря 2022  10:56
Автор:
Ольга Ильина

Прошедшей ночью с улиц Казани вывезли 9360 тонн снега. Чтобы обработать дороги против гололеда использовали 212 тонн реагента и 660 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Сегодня днем, 19 декабря, городские улицы от снега очищают 598 дорожников и 407 единиц техники.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с улиц столицы Татарстана накануне ночью вывезли 9275 тонн снега, а для обработки дорог от гололеда использовали 292 тонны реагента и 512 тонн песко-соляной смеси. Для ночной уборки задействовали 289 рабочих и 412 единиц техники.

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