За ночь с казанских улиц вывезли более 9,3 тыс. тонн снега

Прошедшей ночью с улиц Казани вывезли 9360 тонн снега. Чтобы обработать дороги против гололеда использовали 212 тонн реагента и 660 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Сегодня днем, 19 декабря, городские улицы от снега очищают 598 дорожников и 407 единиц техники.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что с улиц столицы Татарстана накануне ночью вывезли 9275 тонн снега, а для обработки дорог от гололеда использовали 292 тонны реагента и 512 тонн песко-соляной смеси. Для ночной уборки задействовали 289 рабочих и 412 единиц техники.