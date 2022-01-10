 В Казани за время новогодних каникул было совершено 300 преступлений
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В Казани за время новогодних каникул было совершено 300 преступлений

УМВД по Казани провело мероприятия по сохранению безопасности в городе.

Город
10 января 2022  11:22
Автор:
Джамиля Садриева

В прошедшие новогодние выходные количество преступлений в столице Татарстане осталось на прежнем уровне. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель начальника Управления МВД по Казани Валерий Саматошенков.

«В новогоднюю ночь службу по охране общественного порядка несли более 700 сотрудников УМВД России по Казани, военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников частных охранных организаций», — объяснил заместитель начальника.  

За январские выходные в Казани произошло около 300 преступлений. Среди них  – одно убийство и три случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Большинство преступлений –  против собственности, 40% из них –  случаи мошенничества и кражи, причем в удаленном режиме. 

Напомним, ранее «КВ» писали, что прокуратура начала проверку после отправления двух детей и взрослого в Казани. 

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