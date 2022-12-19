 За первое полугодие Казань посетили более 2,2 млн туристов
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За первое полугодие Казань посетили более 2,2 млн туристов

К концу года показатель должен вырасти до 3,5 млн человек.

Город
19 декабря 2022  15:18
Автор:
Роза Габитова

За первые шесть месяцев этого года Казань посетили 2 млн 251 тыс. туристов. Об этом на заседании Казгордумы сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

К концу года данный показатель должен вырасти до 3,5 млн человек. 

Также Метшин дал поручение подготовить программу для увеличения количества туристов до 5 млн к 2030 году. 

По его словам, в новых условиях Казань находится на «гребне волны». 

«В этом году нас „посетила“ вся Самарская область или три Красноярска», — таким образов мэр сравнил количество туристов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в бюджете Казани в 2023 году увеличат расходы на социально-культурную сферу.

 

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