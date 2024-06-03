За последние пять месяцев в РТ число погибших в ДТП выросло до 109 человек

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Республика
3 июня 2024  15:15
Автор:
Валерий Саидов

В этом году количество жертв ДТП на дорогах Татарстана увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Заметен тревожный тренд в увеличении числа погибших в ДТП на дорогах Татарстана. За пять месяцев 2024 года жизнь потеряли 109 человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава УГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов.

Он отметил, что основной причиной трагедий на дорогах остается выезд на встречную полосу движения. По мнению главы ведомства, следующей по значимости причиной смертельных ДТП является вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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