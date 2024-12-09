За прошедшие сутки в Казани задержали 8 нетрезвых водителей

7 декабря в столице Татарстана сотрудники ГИБДД провели операцию по выявлению нетрезвых водителей, в результате которой удалось задержать 8 граждан, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, как сообщили представители пресс-службы ГАИ Казани.

В тот же день в диспетчерскую службу поступило 131 вызов о дорожно-транспортных происшествиях, среди которых одно ДТП имело пострадавших. В результате нарушений, связанных с неисполнением требований дорожных знаков, произошло столкновение автомобилей.

Кроме того, в Казани полицейские задержали 8 водителей, ни один из которых не имел прав на управление транспортными средствами. Четверо из них были доставлены в отделение полиции по подозрению в совершении правонарушений.

Также сообщается о недавнем инциденте, произошедшем вблизи торгового центра «Парк Хаус», где в ДТП пострадал 9-летний ребенок, находившийся в автомобиле без предназначенного для него детского удерживающего устройства.