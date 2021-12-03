За прошедшие сутки в Татарстане от ковида привилось более 6 тыс. человек

За сутки прирост привившихся от ковида составил более 6 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Всего вакцинировались 2 млн 53 тыс. татарстанцев. Из них вторым компонентом привито почти 1,5 млн человек.

«По прежнему, по нашему мнению, активность населения в части повторной вакцинации. Только 78 тыс. человек прошли повторную вакцинацию», — рассказал спикер.

Также Жаворонков отметил, что вакцины в республике в достаточном количестве. Всего в Татарстане продолжают свою работу 175 пунктов вакцинации, где можно привится не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа.