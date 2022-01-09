 За прошедший год татарстанцы направили более 83 тыс. обращений в «Народный контроль»
news_header_top_970_100

За прошедший год татарстанцы направили более 83 тыс. обращений в «Народный контроль»

Больше всего горожан волновали вопросы благоустройства территорий и ремонта муниципальных дорог. 

Республика
9 января 2022  11:58
Автор:
Роза Габитова

За 2021 год татарстанцы направили 83 763 обращений в систему «Народный контроль». Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РТ и председателя проектного офиса Центра управления регионом (ЦУР) РТ Сарии Сабурской.

Большего всего люди оставляли заявки в категориях «Комплексное благоустройство территории» — 28 382 заявки и «Содержание и ремонт муниципальных дорог» — 16 812 заявок. На «Коммунальные услуги» обратились 4233 человека. 

Также татарстанцы обращали внимание на нарушения в наружной рекламе (3412) и ошибки в названиях и надписях (3411), общественный транспорт (2192). 

Исходя из обращений в прошлом году положительно решили 65 566 заявок. По более 10 тыс. из них запланированы работы.

Ранее «КВ» сообщали, что из-за COVID-19 в РТ увеличилось число обращений в «Народный контроль».

 

Новости
В Татарстане коронавирусом заразились еще 100 человек
За прошедший год татарстанцы направили более 83 тыс. обращений в «Народный контроль»
В Татарстане на обновление изношенные участков М-7 выделят 243 млн рублей
На очистку улиц Казани от снега привлекли более 300 единиц спецтехники
В Казани вакцина «Спутник Лайт» доступна только в Советском районе
Казанцев приглашают на лыжный турнир и вечеринку на катке
Жителям Татарстана рассказали новые правила при прохождении техосмотра
Казанцы пожаловались на то, что автомобиль «снес» снежную горку