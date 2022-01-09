За прошедший год татарстанцы направили более 83 тыс. обращений в «Народный контроль»

За 2021 год татарстанцы направили 83 763 обращений в систему «Народный контроль». Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РТ и председателя проектного офиса Центра управления регионом (ЦУР) РТ Сарии Сабурской.

Большего всего люди оставляли заявки в категориях «Комплексное благоустройство территории» — 28 382 заявки и «Содержание и ремонт муниципальных дорог» — 16 812 заявок. На «Коммунальные услуги» обратились 4233 человека.

Также татарстанцы обращали внимание на нарушения в наружной рекламе (3412) и ошибки в названиях и надписях (3411), общественный транспорт (2192).

Исходя из обращений в прошлом году положительно решили 65 566 заявок. По более 10 тыс. из них запланированы работы.

Ранее «КВ» сообщали, что из-за COVID-19 в РТ увеличилось число обращений в «Народный контроль».