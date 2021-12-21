За прошлые новогодние каникулы в Татарстане в пожарах погибли 11 человек

За 10 новогодних дней 2021 года в Татарстане было зарегистрировано 169 пожаров. Об этом сообщает заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

В результате всех пожаров погибло 14 человек и еще 11 было травмировано.

Основными причинами пожаров в эти дни явились неосторожное обращение с огнем — 73 пожара. Из-за неправильного устройства и неисправность отопительных печей и дымоходов — 44 пожара, а из-за нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования произошел 41 пожар.

В результате поджога произошло 4 пожара, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств также 4 возгорания.

Основное количество пожаров — 111 случаев, произошли в жилом секторе.