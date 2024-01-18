И хотя по Жилищному кодексу РФ величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, в этом году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает сайт правительства РФ.
При действующей ключевой ставке Банка России в 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения. Возможность устанавливать такие особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства РФ в рамках федерального закона, подписанного Президентом 14 марта 2022 года.
За просрочку коммунальных платежей не будут начислять повышенные пени
Согласно подписанному постановлению правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.
И хотя по Жилищному кодексу РФ величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, в этом году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает сайт правительства РФ.