За просрочку коммунальных платежей не будут начислять повышенные пени

Согласно подписанному постановлению правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.

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Россия/Мир
18 января 2024  18:03
Автор:
Наталья Миннуллина

И хотя по Жилищному кодексу РФ величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, в этом году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

При действующей ключевой ставке Банка России в 16% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения. Возможность устанавливать такие особенности регулирования в сфере ЖКХ появилась у правительства РФ в рамках федерального закона, подписанного Президентом 14 марта 2022 года.

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