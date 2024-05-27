За рождение ребенка в 2024 году студенты КФУ получат 100 тысяч рублей

С этого года Казанский федеральный университет начнет предоставлять материальную помощь в размере 100 тысяч рублей семьям студентов и сотрудников за рождение ребенка. Проректор по научной деятельности вуза Дмитрий Таюрский объявил об этом на фестивале семей сотрудников, преподавателей и студентов, ссылаясь на решение ректора Ленара Сафина.

«По решению ректора КФУ Ленара Ринатовича Сафина все семьи, в которых в 2024 году появится младенец, получат от университета материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Наша университетская семья очень большая, у нас есть преподаватели, но университет не существует без студентов, и такая же льгота распространяется на студенческие семьи», – добавил он.

По словам Таюрского, каждая семья, в которой в 2024 году родится ребенок, получит поддержку от университета. Он подчеркнул, что университетская семья включает не только преподавателей, но и студентов, и новая мера распространяется на всех.