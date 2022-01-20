За утро в казанском электротранспорте контролеры выявили 15 пассажиров без QR-кодов

За сегодняшнее утро в электротранспорте контролеры выявили 15 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Всего было проверено 215 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метро.

Сотрудники полиции продолжают проводить рейды по подвижному составу. С 15 числа в трамваях маршрута 5 и 5а было зарегистрировано семь человек без QR-кодов. На нарушителей были составлены протоколы.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября 2021 года лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом.