 За утро в казанском электротранспорте контролеры выявили 15 пассажиров без QR-кодов
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За утро в казанском электротранспорте контролеры выявили 15 пассажиров без QR-кодов

Всего было проверено 215 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метро.

Город
20 января 2022  10:28
Автор:
Эдуард Салихов

За сегодняшнее утро в электротранспорте контролеры выявили 15 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». 

Всего было проверено 215 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метро. 

Сотрудники полиции продолжают проводить рейды по подвижному составу. С 15 числа в трамваях маршрута 5 и 5а было зарегистрировано семь человек без QR-кодов. На нарушителей были составлены протоколы.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября 2021 года лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом.

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