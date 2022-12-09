За сутки COVID-19 заразились 90 татарстанцев

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 90 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

В итоге за пандемийный период ковидом заразились более 191 тыс. татарстанцев. Из них вылечились более 188 тыс. человек. Летальных исходов на сегодняшний день насчитывается 2 007 случаев.

В России за те же сутки «короной» заболели 7 465 человек. За все время коронавирусом заразились более 21,6 млн россиян, из которых выздоровели более 21 млн пациентов.