 За сутки COVID-19 заразились 90 татарстанцев
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За сутки COVID-19 заразились 90 татарстанцев

По регионам России зараженных зафиксировано более 7 тыс. человек.

Республика
9 декабря 2022  12:35
Автор:
Ольга Ильина

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 90 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространения COVID-19.

В итоге за пандемийный период ковидом заразились более 191 тыс. татарстанцев. Из них вылечились более 188 тыс. человек. Летальных исходов на сегодняшний день насчитывается 2 007 случаев.

В России за те же сутки «короной» заболели 7 465 человек. За все время коронавирусом заразились более 21,6 млн россиян, из которых выздоровели более 21 млн пациентов.

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