За сутки казанские автоинспекторы поймали восемь пьяных водителей

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Республика
1 апреля 2024  14:05
Автор:
Эндже Гарафиева

В городской Госавтоинспекции поделились статистикой задержания водителей в состоянии алкогольного опьянения за прошедшие сутки. 

На дорогах Казани остановили 8 нетрезвых водителей, из этого числа четверо отказались от освидетельствования.

«В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст.12.8 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобили помещены на специализированную, охраняемую стоянку», – сообщили в ведомстве.

В дальнейшем суд примет решение о лишении этих владельцев прав управления транспортными средствами на срок до двух лет и назначении штрафа в 30 тысяч рублей.

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