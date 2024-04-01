За сутки казанские автоинспекторы поймали восемь пьяных водителей

В городской Госавтоинспекции поделились статистикой задержания водителей в состоянии алкогольного опьянения за прошедшие сутки.

На дорогах Казани остановили 8 нетрезвых водителей, из этого числа четверо отказались от освидетельствования.

«В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 1 ст.12.8 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобили помещены на специализированную, охраняемую стоянку», – сообщили в ведомстве.

В дальнейшем суд примет решение о лишении этих владельцев прав управления транспортными средствами на срок до двух лет и назначении штрафа в 30 тысяч рублей.