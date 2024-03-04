За сутки татарстанцы перевели мошенникам 22 миллиона рублей

В МВД по РТ рассказали о нескольких фактах мошенничества, которые случились с жителями республики. За сутки полицейские приняли 17 заявлений.

Четырех пенсионеров мошенники запугали тем, что близкие в беде. Самый большой улов аферисты получили от 65-летней жительницы Бугульмы. Она отдала почти 6 млн рублей.

Женщине поступил звонок от «дочери», которая на другом конце телефонной связи заливалась слезами, якобы попав в серьезное ДТП, оказалась в реанимации. Врачи сказали, что на ее лечение нужно 1,5 млн рублей. Затем разговор продолжился с подставным следователем, который грозился возбудить уголовное дело.

Деньги забирали курьеры. В общей сложности, злоумышленники три раза смогли обвести вокруг пальца пострадавшую пенсионерку. Только утром она от дочери услышала, что с той все хорошо.

«При подобном звонке необходимо прекратить разговор и перезвонить родственнику, который якобы попал в беду», – напоминает МВД.

Следует помнить, что сотрудники правоохранительных органов не будут требовать денежные средства для урегулирования вопросов при совершении преступления или административного правонарушения. Для проверки корректности полученной информации необходимо обратиться в территориальный отдел полиции.