За сутки в Казани произошло 145 ДТП

За прошедшие сутки, 5 августа, инспекторам Казани поступило 145 сообщений о ДТП.

В четырёх авариях пострадали люди. В одном случае водитель нарушил скоростной режим и наехал на препятствие. Еще одно ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. Также зафиксирован наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В одном из происшествий пострадал пассажир из-за резкого торможения.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителей, не имевших права управления транспортным средством.

Еще 4 человека были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.