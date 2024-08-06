За сутки в Казани произошло 145 ДТП

news_top_970_100
Город
6 августа 2024  09:50
Автор:
Эндже Гарафиева

За прошедшие сутки, 5 августа, инспекторам Казани поступило 145 сообщений о ДТП.

В четырёх авариях пострадали люди. В одном случае водитель нарушил скоростной режим и наехал на препятствие. Еще одно ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. Также зафиксирован наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В одном из происшествий пострадал пассажир из-за резкого торможения.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 водителей, не имевших права управления транспортным средством.

Еще 4 человека были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Экс-депутата Ганибаева в РТ осудили за махинации с подгузниками для инвалидов
В Казани у должника арестовали Citroen из-за долга в 6 млн рублей
В Казани пострадавшим на производстве вручили ключи от новых авто
Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования ДТП с автобусом на М-7
Сайклинг, боевые искусства и гонка «Паруса Казани»: как в Казани отметят День физкультурника
Сайклинг, боевые искусства и гонка «Паруса Казани»: как в Казани отметят День физкультурника
В Казани перекроют дороги для «Ночного велофеста»
Вадим Эйленкриг: Если тебе чего-то не хватает в этой жизни, сделай это сам
Вадим Эйленкриг: Если тебе чего-то не хватает в этой жизни, сделай это сам
Собрались по грибы - оденьтесь поярче