За сутки в Казани произошло 155 ДТП, один человек пострадал

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, за прошедшие сутки в столице республики зафиксировано 155 дорожно-транспортных происшествий. В одном случае пострадал пассажир общественного транспорта – он получил травму при резком торможении.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД было задержано шестеро водителей, который управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А еще 3 человека не имели прав на управление ТС вообще, двое были доставлены в отдел милиции по подозрению в совершении преступлений.