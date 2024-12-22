За сутки в Казани произошло 155 ДТП, один человек пострадал

news_top_970_100
Город
22 декабря 2024  10:46

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, за прошедшие сутки в столице республики зафиксировано 155 дорожно-транспортных происшествий. В одном случае пострадал пассажир общественного транспорта – он получил травму при резком торможении.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками ГИБДД было задержано шестеро водителей, который управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. А еще 3 человека не имели прав на управление ТС вообще, двое были доставлены в отдел милиции по подозрению в совершении преступлений.

news_right_column_240_400
Новости
Мазут с затонувших танкеров достиг восточной части Крыма
В Татарстане отремонтировали почти 1,7 тыс. км автодорог
Лейла Фазлеева, в ходе телемарафона, рассказала о своих взаимоотношениях в семье
За сутки в Казани произошло 155 ДТП, один человек пострадал
В этом году в Татарстане удалось отговорить от абортов почти 60% женщин
Какой сегодня праздник: 22 декабря
УНИКС уверенно победил МБА в Москве
Несколько пар обменяются клятвами любви прямо в студии ТНВ во время новогоднего телемарафона