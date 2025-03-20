За сутки в Казани произошло 199 ДТП, 5 человек пострадали

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Город
20 марта 2025  09:10

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 5 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Среди произошедших ДТП:

  •     Наезд на пешехода – пешеход находился на проезжей части при наличии тротуара.
  •     Наезд на пешехода – автомобиль двигался по тротуару.
  •     Столкновение – водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
  •     Столкновение – еще один случай проезда перекрестка на красный свет.

Всего за сутки поступило 199 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 89 случаев были оформлены в центрах оформления ДТП, а 30 – непосредственно на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки задержаны 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и 3 водителя, не имевших права управления ТС. Также в территориальные отделы полиции доставлены 4 гражданина по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением ПДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, правила проезда перекрестков и не садиться за руль в состоянии опьянения. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными при переходе проезжей части и использовать специально оборудованные места.

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