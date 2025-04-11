За сутки в Казани произошло 3 ДТП с пострадавшими

За последние 24 часа в столице Татарстана зафиксировано:
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3 аварии с травмированными (0 смертельных случаев)
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74 ДТП оформлено через центры разбора
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23 происшествия зарегистрировано сотрудниками ГИБДД на месте
Основные инциденты:
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Наезд на пешехода во дворе (пешеход вышел из-за припаркованного авто)
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Столкновение при повороте налево на зеленый свет
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Наезд на стоящее ТС из-за несоблюдения скорости
Нарушители:
- 5 водителей задержаны в состоянии опьянения
- 3 человека управляли авто без прав
- 2 гражданина доставлены в полицию по подозрению в преступлениях
Всего за сутки поступило 173 сообщения о ДТП. Данные предоставлены пресс-службой ГИБДД Казани.