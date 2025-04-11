За сутки в Казани произошло 3 ДТП с пострадавшими

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Город
11 апреля 2025  12:31

За последние 24 часа в столице Татарстана зафиксировано:

  • 3 аварии с травмированными (0 смертельных случаев)

  • 74 ДТП оформлено через центры разбора

  • 23 происшествия зарегистрировано сотрудниками ГИБДД на месте

Основные инциденты:

  1. Наезд на пешехода во дворе (пешеход вышел из-за припаркованного авто)

  2. Столкновение при повороте налево на зеленый свет

  3. Наезд на стоящее ТС из-за несоблюдения скорости

Нарушители:

  •  5 водителей задержаны в состоянии опьянения
  •  3 человека управляли авто без прав
  •  2 гражданина доставлены в полицию по подозрению в преступлениях

Всего за сутки поступило 173 сообщения о ДТП. Данные предоставлены пресс-службой ГИБДД Казани.

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