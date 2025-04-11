За сутки в Казани произошло 3 ДТП с пострадавшими

За последние 24 часа в столице Татарстана зафиксировано:

3 аварии с травмированными (0 смертельных случаев)

74 ДТП оформлено через центры разбора

23 происшествия зарегистрировано сотрудниками ГИБДД на месте

Основные инциденты:

Наезд на пешехода во дворе (пешеход вышел из-за припаркованного авто) Столкновение при повороте налево на зеленый свет Наезд на стоящее ТС из-за несоблюдения скорости

Нарушители:

5 водителей задержаны в состоянии опьянения

3 человека управляли авто без прав

2 гражданина доставлены в полицию по подозрению в преступлениях

Всего за сутки поступило 173 сообщения о ДТП. Данные предоставлены пресс-службой ГИБДД Казани.