За сутки в Казани произошло 4 ДТП с наездами на пешеходов

За последние 24 часа в столице Татарстана зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Во всех случаях пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, но после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Согласно данным ГИБДД, инциденты произошли в разных районах города и объединяет их одно — все столкновения случились по вине водителей. Автомобилисты нарушали правила проезда пешеходных переходов, не соблюдали скоростной режим и не обеспечивали безопасность при маневрировании.

Параллельно с этим сотрудники дорожной полиции выявили 538 нарушений ПДД. Среди наиболее распространенных — отсутствие ремней безопасности (49 случаев) и непредоставление преимущества пешеходам (31 нарушение). Кроме того, пятеро водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.