За сутки в Казани произошло 5 ДТП, 6 человек пострадали

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Город
20 мая 2025  08:35

За последние 24 часа на дорогах Казани произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали шесть человек. Об этом сообщила  Госавтоинспекция города, в своем телеграм-канале. К счастью, несмотря на наличие крупного ДТП, обошлось без жертв.

Среди аварий — столкновение из-за непредоставления преимущества при повороте налево, ДТП из-за несоблюдения дистанции, наезд на стоящее транспортное средство при движении по полосе для маршрутного транспорта, падение пассажира при резком торможении и наезд на пешехода на регулируемом переходе.

Всего за сутки поступило 190 сообщений о ДТП. Из них 44 случая с материальным ущербом оформлены сотрудниками ГИБДД на месте, еще 79 — в центрах автоматизированной фиксации.

Задержаны пять водителей в состоянии опьянения и четверо, управлявших транспортом без прав. К административной ответственности привлечены три мотоциклиста, два велосипедиста и десять пользователей электросамокатов за нарушения ПДД. Пятеро граждан доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

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