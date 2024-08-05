За сутки в Казани задержали 13 водителей

В столице Татарстана было зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Большинство инцидентов обошлись без пострадавших. Исключение составило лишь одно ДТП, где в результате столкновения при выезде со второстепенной дороги пострадал один человек.

В поле зрения инспекторов ДПС попали 13 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Из них 8 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а 5 водителей управляли транспортными средствами, не имея на то права.

Кроме того, 5 граждан были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений. Подробности не уточняются.