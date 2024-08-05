За сутки в Казани задержали 13 водителей

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Город
5 августа 2024  08:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана было зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция. 

Большинство инцидентов обошлись без пострадавших. Исключение составило лишь одно ДТП, где в результате столкновения при выезде со второстепенной дороги пострадал один человек. 

В поле зрения инспекторов ДПС попали 13 водителей, допустивших грубые нарушения ПДД. Из них 8 человек сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, а 5 водителей управляли транспортными средствами, не имея на то права. 

Кроме того, 5 граждан были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений. Подробности не уточняются. 

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