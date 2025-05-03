За сутки в Татарстане произошло 15 пожаров: два человека пострадали

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Республика
3 мая 2025  14:07

2 мая подразделения Госпожслужбы Татарстана зафиксировали 15 возгораний, восемь из которых случились в жилом секторе. В результате пожаров пострадали два человека.

Кроме того, пожарные 13 раз выезжали на ложные вызовы и семь раз оказывали помощь другим экстренным службам. Также спасатели трижды участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

Напомним, что в Татарстане до 11 мая сохраняется особый противопожарный режим из-за повышенной угрозы возгораний.

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За сутки в Татарстане произошло 15 пожаров: два человека пострадали
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