За сутки в Татарстане произошло 15 пожаров: два человека пострадали

2 мая подразделения Госпожслужбы Татарстана зафиксировали 15 возгораний, восемь из которых случились в жилом секторе. В результате пожаров пострадали два человека.

Кроме того, пожарные 13 раз выезжали на ложные вызовы и семь раз оказывали помощь другим экстренным службам. Также спасатели трижды участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

Напомним, что в Татарстане до 11 мая сохраняется особый противопожарный режим из-за повышенной угрозы возгораний.