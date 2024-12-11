За сутки вывезли 5,5 тысячи тонн снега с улиц Казани

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Город
11 декабря 2024  11:47

В Казани активно продолжается работа по уборке снега после недавнего обильного снегопада. В течение суток из столицы Татарстана было вывезено 5,5 тысячи тонн снега, сообщил Комитет внешнего благоустройства.

Ночью в уборке были задействованы 302 единицы специализированной техники, а также использовано 550 тонн противогололедных материалов.

Уборка улиц будет продолжена и сегодня: планируется участие 555 дорожных рабочих и 319 единиц техники.

В Комитете напомнили, что указанная статистика касается только городской дорожной сети. Жители, у которых есть вопросы по очистке дворовых территорий, могут обратиться в систему «Открытая Казань» или позвонить по номеру +7 (843) 236-41-23 для подачи заявки.

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