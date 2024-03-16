За три года Татарстан смог обогнать 13 регионов России и лидировать по цифровизации

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Город
16 марта 2024  09:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В IT-парке имени Башира Рамеева развернулась дискуссия о том, как цифровые решения развивают Республику Татарстан.

На криптополигоне спикеры говорили о примерах, какие цифровые проекты делают жизнь жителей республики комфортнее.

Например, проект «Автодория» фиксирует дорожные нарушения. Благодаря нему удалось снизить смертность на 51%, а количество аварий — на 16%.

В Москве активно используется BIM-проектирование, Татарстан тоже начал внедрять это в строительной отрасли. Надевая VR-очки, специалист может в виртуальном пространстве все визуализировать, подмечая даже самые мелкие детали.

Республика лидирует в цифровизации, хотя ещё несколько лет назад была на 14-м месте в этой сфере.

«Когда открывался первый ИТ-парк, айтишник представлялся как интроверт, который носит столетний свитер и всегда зависает в компьютере. А сейчас айтишник — хайповая профессия, это самые желанные женихи, они даже обогнали нефтяников», – подметила руководитель отдела спецпроектов IT-парка Валерия Васильева.

100% госуслуг татарстанцы могут получать в цифровом виде. В республике цифровизация проходит исключительно по запросам жителей, поэтому имеет такой успех.

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