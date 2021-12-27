 За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 23 человека
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За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 23 человека

Сотрудники полиции выписали три материала об административном нарушении. 

Город
27 декабря 2021  09:20
Автор:
Эдуард Салихов

За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 23 человека. Из них 15 человек в трамваях и троллейбусах и 8 в метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». 

При этом полицейские продолжают выборочно проверять подвижной состав. За выходные сотрудники выписали три материала об административном нарушении. Минимальный штраф составляет 1 тыс. рублей на физическое лицо, на должностное лицо от 20 тыс. рублей, на юридическое от 100 тыс. рублей.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября лица, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе не могут пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

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