За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек

Эти эти выходные в метро, троллейбусах и трамваях были выявлены 26 человек без QR-кодов. Обошлось без привлечения полиции. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В трамваях и троллейбусах контролеры выявили 16 нарушителей, в метрополитене – 10.

Добавим, что сегодня утром проверяющие попросили покинуть салон пятерых пассажиров без QR-кода на наземном транспорте и трех человек в метро.

Кроме того, в ежедневном режиме продолжается проверка наличия масок у пассажиров. Только за утро контролеры выявили 34 человека без масок.

Напомним, что в Татарстане с 22 нобря лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в РТ.