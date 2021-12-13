 За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек
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За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек

Обошлось без привлечения полиции.

Город
13 декабря 2021  09:52
Автор:
Эдуард Салихов

Эти эти выходные в метро, троллейбусах и трамваях были выявлены 26 человек без QR-кодов. Обошлось без привлечения полиции. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс». 

В трамваях и троллейбусах контролеры выявили 16 нарушителей, в метрополитене – 10. 

Добавим, что сегодня утром проверяющие попросили покинуть салон пятерых пассажиров без QR-кода на наземном транспорте и трех человек в метро. 

Кроме того, в ежедневном режиме продолжается проверка наличия масок у пассажиров. Только за утро контролеры выявили 34 человека без масок. 

Напомним, что в Татарстане с 22 нобря лицам, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, запрещено пользоваться общественным транспортом. Ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в РТ.

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