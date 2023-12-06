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За жестокое убийство казанец получил 15 лет «строгача»

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Республика
6 декабря 2023  09:18
Автор:
Виктория Осинина

Верховный суд РТ признал 32-летнего жителя Казани виновным по статье «убийство с особой жестокостью».

Установлено, что 2 января этого года подсудимый распивал спиртные напитки в компании двух малознакомых мужчин в доме одного из них в селе Пестрецы. Во время застолья мужчина поссорился с одним из собутыльников. В пылу конфликта он жестоко избил оппонента, нанеся ему множество ударов руками и ногами, а также металлической тростью, табуретом и топором.

От полученных травм мужчина скончался. Позднее эксперты обнаружат на теле потерпевшего 76 точек приложения силы. Свою вину подсудимый не признал, заявив, что не хотел убивать потерпевшего. Суд, согласившись с мнением гособвинителя, назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в ИК строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает прокуратура Татарстана.

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