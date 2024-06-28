Забег «Ночная Казань» закроет для транспорта центральные улицы города

В связи с проведением легкоатлетического забега «Ночная Казань – 2024» в Казани будут временно перекрыты некоторые участки дорог в центре города.

С 23:30 27 июля до 00:40 28 июля движение будет полностью перекрыто на Кремлевской дамбе в направлении от ул. Батурина до ул. Декабристов. В этот же период времени с 23:30 27 июля до 00:40 28 июля движение будет полностью приостановлено на ул. Декабристов в двух направлениях от Кремлевской дамбы до ул. С. Хакима.

С 23:30 27 июля до 01:00 28 июля движение будет полностью приостановлено на Кремлевской дамбе в направлении от ул. Декабристов до Кремлевской набережной.

С 23:00 27 июля до 01:30 28 июля движение будет приостановлено на Кремлевской набережной в двух направлениях от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева.

Также с 23:00 27 июля до 01:30 28 июля движение будет приостановлено на ул. Батурина в двух направлениях от ул. Федосеевской до Кремлевской набережной.

С 23:00 27 июля до 01:30 28 июля движение будет приостановлено по автомобильной дороге от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы в двух направлениях.