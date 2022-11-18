Заболеваемость COVID-19 в Татарстане снижается второй месяц подряд

Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане снижается второй месяц подряд, сообщила на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее данным, за истекшие сутки в республики зафиксированы 103 случая коронавирусной инфекции с нарастанием 189 527 случаев за весь период регистрации.

«Напомню, что снижение отмечается с 19 сентября текущего года. За прошедшую неделю заболеваемость ковидом ниже предыдущей недели на 16,7%», - сказала она.

Со слов Авдониной, в большинстве случаев заболевание протекает по типу ОРВИ.