Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РТ снизилась, но эпидсезон не окончен

Подробнее о санитарно-эпидемиологической обстановке в Татарстане рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Любовь Авдонина отметила, несмотря на улучшение обстановки, сезон респираторных инфекций в регионе еще не окончен. На долю гриппа приходится 42% случаев.

Впрочем, уже сейчас в татарстанских школах не осталось классов, которые находились бы на разобщении для прерывания цепочки заражений. В общей сложности с начала эпидсезона разобщены были 167 классов 36 учебных заведений республики.

Снижению заболеваемости среди учеников способствует работа входных фильтров, на которых измеряется температура тела. С 19 января действует решение санитарно-противоэпидемической комиссии Кабинета министров РТ об усилении проверки в организованных коллективах детей и взрослых. В соответствии с ним в учебные заведения нельзя попасть при наличии таких симптомов, как кашель, сыпь и насморк.

Подобные меры необходимы для профилактики не только гриппа и ОРВИ, но также кори и коклюша. Любовь Авдонина напомнила, что с начала года в республике было зафиксировано 23 случая кори, в очагах заболевания находились 2415 человек.

- Их всех нужно проверить на наличие прививки, - подчеркнула Любовь Авдонина. - Просим оказывать помощь медицинским работникам, предоставлять данные о наличии прививки. А если такой информации нет или вы не прививались, то нужно вакцинироваться.

В республике снижается уровень заболеваемости ковидом, на прошлой неделе она сократилась вдвое. При этом в 97% случаев болезнь протекает по типу ОРВИ.

По словам Владимира Жаворонкова, учреждения здравоохранения справляются с сезонным увеличением случаев инфекционных заболеваний. В республике действуют 11 временных инфекционных госпиталей, при этом на сегодняшний день 15,6% коек в них остаются свободными.