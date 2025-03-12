Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане ниже эпидпорога

В Республике Татарстан с 3 по 9 марта уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остался на уровне предыдущей недели и сохраняется ниже эпидемического порога на 7,4%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших преобладают случаи, вызванные вирусами гриппа. В то же время среди негриппозных инфекций лидируют РС-вирусы и риновирусы, которые часто становятся причиной сезонных простуд.

За неделю зарегистрировано 104 случая коронавируса, что на 22,9% меньше, чем за предыдущую неделю. С начала эпидемического сезона учебный процесс был частично приостановлен в 177 классах 77 школ, а одна школа временно закрывалась полностью. Однако на 10 марта все образовательные учреждения региона возобновили работу в штатном режиме.

Благодаря эффективной системе фильтров в школах с начала сезона 34 735 учащихся и 1 553 педагога с признаками ОРВИ были своевременно выявлены и не допущены до занятий. Это позволило минимизировать распространение инфекций среди детей и сотрудников образовательных учреждений, пишет «Татар-информ».

В Роспотребнадзоре по Татарстану напомнили о базовых мерах профилактики: регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и гаджеты, избегать контактов с больными людьми и не заниматься самолечением при появлении симптомов. Соблюдение этих правил помогает снизить риск заражения и защитить здоровье.