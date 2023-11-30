Зачем в Дагестан увезут больной скот?

В хозяйстве «Тукаевский» неизлечимая болезнь подтвердилась как минимум у 600 коров. Она передается человеку, поэтому неизлечимых животных обязательно забивают. Последний раз в республике бруцеллез обнаруживали в сентябре этого года в Новошешминском районе. Тогда забить пришлось больше сотни коров. В этот раз придется истребить все поголовье - рекордные 5,5 тысячи. Как пояснил начальник Атнинского районного государственного ветеринарного объединения Руслан Файзрахманов, в хозяйстве в последнее время начали происходить аборты, в связи с чем решили взять у скота анализы крови. Выяснилось, что животные больны бруцеллезом. Сразу же была прекращена реализация молока. Началась проверка всего поголовья, болезнь подтвердилась как минимум у 600. И хотя обследование еще не завершено, ветеринары говорят, что под нож пойдут все животные.

Как пояснил корреспондентам ТНВ директор ООО «Тукаевский» Ильфат Хакимов, в течение 15 дней животных, у которых подтвердилась болезнь, отправят на мясокомбинат в Дагестане. Условно здоровых забьют на территории района.

Кстати, на предприятие пропускают только в защитных костюмах, вся техника на въезде и выезде обрабатывается специальным дезраствором. Попасть на предприятие болезнь могла либо через человека, либо через транспорт, поскольку с начала года новых животных сюда не завозили.

Как пояснили корреспонденту «КВ» в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабмина РТ, животных с подтвержденным диагнозом отправляют в Дагестан на убойный пункт, специально оборудованный для этого. В этом убойном пункте все сотрудники вакцинированы против бруцеллеза. Животных, бывших в контакте с больными, но незаболевших, забьют в Татарстане. Туши больных животных поместят в специальные скотомогильники.