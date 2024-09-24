Суд в Татарстане приговорил наркоторговца к 10,5 годам колонии

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Республика
24 сентября 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане суд вынес приговор 52-летнему жителю Тюменской области, которого обвиняли в сбыте наркотических средств в крупном размере. Его задержали автоинспекторы на посту ГИБДД «Малиновка» в РТ. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как установило следствие, мужчина забрал из тайника в лесополосе на территории Московской области крупную партию наркотических веществ, а затем направился в Сургут. На посту ГИБДД «Малиновка» автомобиль был остановлен сотрудниками полиции.

В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято свыше 6 кг наркотического вещества растительного происхождения и более 2 кг синтетического наркотика.

Суд приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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