Суд в Татарстане приговорил наркоторговца к 10,5 годам колонии

В Татарстане суд вынес приговор 52-летнему жителю Тюменской области, которого обвиняли в сбыте наркотических средств в крупном размере. Его задержали автоинспекторы на посту ГИБДД «Малиновка» в РТ. Об этом сообщает прокуратура республики.

Как установило следствие, мужчина забрал из тайника в лесополосе на территории Московской области крупную партию наркотических веществ, а затем направился в Сургут. На посту ГИБДД «Малиновка» автомобиль был остановлен сотрудниками полиции.

В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено и изъято свыше 6 кг наркотического вещества растительного происхождения и более 2 кг синтетического наркотика.

Суд приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.