Задержка рейса из Казани в Санкт-Петербург на 8 часов

Рейс из Казани в Санкт-Петербург, осуществляемый авиакомпанией Norwind Airlines, задержан на 8 часов. Пассажиры вынуждены оставаться в аэропорту Казани до нового времени вылета, которое перенесено на 16:35. В результате, прибытие в северную столицу ожидается в 18:55.

Сегодня, 15 декабря, непосредственно перед вылетом в 8:30, информация о задержке появилась на онлайн-табло аэропорта.

Кроме того, произошла задержка и другого рейса в Нарьян Мар, который вместо запланированного вылета в 13:40 теперь отправится в 16:55. Причины задержки обоих рейсов пока не известны, и Inkazan направил запросы в пресс-службы казанского аэропорта и авиакомпании для получения дополнительной информации.