Задолженность по налогам в Татарстане сокращается второй год подряд

На совещании по итогам работы Арбитражного суда Республики Татарстан за 2024 год Раис РТ Рустам Минниханов сообщил о положительной динамике в сфере налоговых споров и взыскания задолженностей. Глава республики отметил, что второй год подряд в Татарстане сокращается задолженность по налогам, что способствует укреплению бюджета и правовой культуры.

Количество рассмотренных дел, связанных с налоговым законодательством, сократилось более чем в два раза.

Уменьшилось число оспариваний решений налоговых органов.

Арбитражный суд РТ эффективно разрешает налоговые споры, что положительно влияет на экономику региона.

Глава республики подчеркнул важность справедливого разрешения налоговых споров, которое не только пополняет бюджет, но и укрепляет доверие к правовой системе. «Следует продолжить работу в этом направлении», — заявил Минниханов, высоко оценив деятельность Арбитражного суда.

В завершение совещания Рустам Минниханов вручил государственные награды наиболее отличившимся сотрудникам Арбитражного суда РТ, отметив их вклад в развитие правовой системы республики.