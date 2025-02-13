Задолженность по налогам в Татарстане сокращается второй год подряд

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Республика
13 февраля 2025  17:51

На совещании по итогам работы Арбитражного суда Республики Татарстан за 2024 год Раис РТ Рустам Минниханов сообщил о положительной динамике в сфере налоговых споров и взыскания задолженностей. Глава республики отметил, что второй год подряд в Татарстане сокращается задолженность по налогам, что способствует укреплению бюджета и правовой культуры.  

  • Количество рассмотренных дел, связанных с налоговым законодательством, сократилось более чем в два раза.
  • Уменьшилось число оспариваний решений налоговых органов.  
  • Арбитражный суд РТ эффективно разрешает налоговые споры, что положительно влияет на экономику региона.  

Глава республики подчеркнул важность справедливого разрешения налоговых споров, которое не только пополняет бюджет, но и укрепляет доверие к правовой системе. «Следует продолжить работу в этом направлении», — заявил Минниханов, высоко оценив деятельность Арбитражного суда.  

В завершение совещания Рустам Минниханов вручил государственные награды наиболее отличившимся сотрудникам Арбитражного суда РТ, отметив их вклад в развитие правовой системы республики.  

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