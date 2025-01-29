Зафиксированы два случая отравления угарным газом в Казани

В Казани зафиксированы два случая отравления угарным газом: в доме № 72 на улице Назарбаева и в доме № 34 на улице Гарифьянова. Оба инцидента затронули женщин, которые отказались от госпитализации. Причиной отравления стало использование газовой колонки. В одном из случаев была отмечена проблема с тягой при закрытых окнах, в другом тяга сохранялась как при закрытых, так и при открытых окнах. Для восстановления газоснабжения на улице Гарифьянова управляющая компания должна предоставить акт трубо-печной службы, как сообщила пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Кроме того, в доме № 3А на улице Аделя Кутуя жильцы почувствовали запах газа. Аварийная служба выяснила, что соединение газовой трубы с плитой оказалось не герметичным. По информации ЭПУ «Казаньгоргаз», техобслуживание в этом доме было проведено в конце прошлого года.

В Мензелинском районе, в населенном пункте Новый Мелькен, также произошел хлопок с возгоранием в доме № 29 на улице Тукая. Обошлось без пострадавших, но причина возгорания все еще устанавливается. Квартира была отключена с установкой газовой заглушки, при этом срок техобслуживания истекает 18 февраля.

Жилинспекция Татарстана напоминает: на кухне форточки при работе газовой колонки всегда должны оставаться открытыми. Использование газовых приборов при закрытых окнах и отсутствии тяги в дымовых и вентиляционных каналах строго запрещено.

Это вызвано тем, что для полного сгорания одного кубометра газа необходимо примерно 10 кубометров воздуха. Приток свежего воздуха жизненно важен. Теплый воздух поднимается вверх в дымоход и вентиляционный канал благодаря разнице атмосферного давления, но только при открытом окне.

Важно учитывать, что многие многоэтажные дома с газовыми колонками ранее проектировались с учетом проникновения воздуха через деревянные оконные рамы. Установка пластиковых окон с уплотнителями может препятствовать этой циркуляции, что ведет к вызовам аварийных служб и росту числа отравлений.

Еще одной причиной отравлений угарным газом может стать засорение дымохода и вентиляционного канала — например, если кирпичный оголовок дымохода разрушился и кирпичи упали в трубу. В таких случаях ответственность лежит полностью на управляющей компании.

Жилинспекция в каждом случае проводит расследование и проверяет выполнение обязательств со стороны управляющих компаний и газовых служб.