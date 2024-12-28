Загрязнение Монастырской протоки: Казань страдает от сточных вод

Казань столкнулась с проблемой — жители района, расположенного вдоль улицы Ярдэм, сообщают о регулярных разливах канализационных вод в Монастырскую протоку. Об этом сообщили в редакцию ГТРК «Татарстан» местные жители, недовольные частыми прорывами в канализационной системе. Виновником ситуации, по их словам, стал недостаточный уровень колодцев, которые не выдерживают давления воды и поддаются разрушению.

Семья Ильвира Минниханова, которая переехала в жилой комплекс «Аквамарин» год назад, мечтала наслаждаться живописным видом на водоем, но вместо этого они вынуждены наблюдать за сточными водами, стремящимися в Монастырскую протоку. Минниханов выразил недовольство, отметив, что проблема с загрязнением сохраняется, несмотря на предпринятые ранее меры. Он подчеркнул, что даже утки не боятся плавать в грязной жидкости, что подчеркивает серьезность экологической ситуации.

«Проблема беспокоит нас постоянно. Сточные воды вновь попадают в протоку, и мы надеемся на окончательное решение этой проблемы», — высказал свое мнение Ильвир.

Недалеко от загрязненного водоема располагается один из местных парков, который когда-то был привлекательным местом для отдыха, однако теперь он теряет свою популярность из-за грязных сточных вод. Наиболее масштабный разлив наблюдается возле озера Средний Кабан, где сточные воды сбрасываются в парк, создавая невыносимые условия.

Некоторые жители уже обратились в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к данной проблеме, но ситуация остается критической. Администрация Приволжского района заверяет, что работы по устранению проблемы продолжаются ежедневно, однако жители требуют более эффективных действий.

Специалисты МУП Водоканал работают над профилактической чисткой канализационной системы, но, как утверждает Минниханов, пока не видно значимого прогресса. Важно отметить, что Министерство экологии еще в октябре направило соответствующее предупреждение, тем не менее, ситуация не изменилась. Резкое похолодание может усугубить проблему и создать опасный лёд на загрязненных водоемах.