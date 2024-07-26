Заинск принял автобусный марафон «Единой России»

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Республика
26 июля 2024  12:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Автобусный марафон «Единая Россия» прибыл в Заинск. В Доме культуры «Энергетик» прошла встреча жителей с Героем России Расимом Баксиковым, депутатами Госсовета РТ Ольгой Вороновой и Ильшатом Аминовым, а также главой района Разифом Каримовым.

Участники встречи обсудили вопросы поддержки СВО, развития Заинского района и реализации национальных проектов.  Заинский район активно помогает участникам СВО. С начала операции было отправлено 54 гуманитарных конвоя с общим весом груза 400 тонн. Также оказывается всесторонняя поддержка семьям военнослужащих.

Глава района рассказал о достижениях и планах, среди которых реконструкция Заинской ГРЭС, строительство объездной дороги, ремонт дорог в населенных пунктах и улучшение водоснабжения. Ольга Воронова рассказала о новых национальных проектах, направленных на поддержку семей, молодежи, пожилых людей и повышение квалификации кадров.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. Расим Баксиков заверил, что российские бойцы делают все возможное для скорейшей победы. 

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