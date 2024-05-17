Заключённые колонии в Татарстане будут помогать обустраивать дворы по программе «Наш двор»

Заключенные исправительной колонии №8 будут участвовать в благоустройстве по программе «Наш двор». Этот вопрос обсудили начальник колонии Сергей Конюхов и глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов на рабочей встрече.

В ходе неё рассматривались возможности размещения заказов бюджетными организациями и муниципальными предприятиями района на территории исправительного учреждения. Одной из ключевых тем стало участие ИК-8 в программе «Наш двор», направленной на благоустройство дворов и общественных пространств.

Заключенные колонии уже имеют опыт в производстве продукции для благоустройства, например, изготовление урн и скамеек. В прошлом году по программе «Наш двор» они изготовили 150 единиц такой продукции, что позволило трудоустроить около 10 осужденных.

Итогом встречи стала предварительная договоренность о продолжении производства различных металлоконструкций для придомовых территорий в рамках программы «Наш двор».

Это сотрудничество поможет не только в благоустройстве города, но и в социальной реабилитации заключенных, предоставляя им возможность трудоустройства и профессионального развития.