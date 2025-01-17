Замедлилось подорожание продуктов в Татарстане с 9 по 13 января

Согласно информации от Татарстанстата, с 9 по 13 января в республике произошло снижение темпов роста цен на продовольственные товары. Наиболее заметным подорожанием отличились куриное мясо, чья цена возросла с 205,19 до 208,84 руб./кг, и свекла, увеличившаяся с 40,89 до 41,50 руб./кг.

Некоторые другие продукты, такие как помидоры, морковь, капуста, картофель и бананы, также показали незначительное увеличение цен. В то же время, среди овощей зафиксированы некоторые тенденции к удешевлению: например, огурцы стали дешевле (с 261,30 до 261,16 руб./кг), а яблоки снизились в цене с 123,29 до 123,24 руб./кг.

Стоит отметить, что наблюдается снижение цен на свинину — с 331,13 до 330,31 руб./кг, в то время как говядина продолжает дорожать, выросшая с 565,23 до 566,19 руб./кг.