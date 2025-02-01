Заместитель главы отдела экономической полиции РТ объявлен в федеральный розыск

Старший уполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан Ильнар Хусниев объявлен в федеральный розыск. По данным источника «Татар-информ», его подозревают в получении взятки за незаконные действия. Сегодня в его доме прошли обыски, проведенные силовиками.

Хусниев занимал должность заместителя Рафика Минабутдинова, который был задержан в конце прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Согласно версии следствия, Хусниев получил взятку от финансового директора компании, занимающейся монтажом охранно-пожарных систем. Взятка была передана в виде электротоваров и оказания услуг.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы активно работают над установлением всех обстоятельств дела.