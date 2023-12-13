Заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ признан виновным в должностном преступлении

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Город
13 декабря 2023  17:12
Автор:
Виктория Осинина

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, а также казанскому предпринимателю признанных виновными в зависимости от роли каждого злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и мошенничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2013-2019 годы в нарушение требований проектной документации подсудимый организовал в республике выполнение работ по установке речевых сиренных установок без подключения к проводным каналам связи, как это предусмотрено нормативами, а с использованием беспроводного канала. Ущерб составил более 42 млн рублей, причем допущенные нарушения на протяжении длительного периода времени скрывались от руководства республики. Невозможность круглосуточного функционирования системы оповещения создала угрозу для не менее 120 тысяч жителей районов, подверженных опасностям пожаров и наводнений.

Он же, в 2019-2021 годах, действуя группой лиц по предварительному сговору с предпринимателем, используя аффилированную коммерческую организацию, ввел в заблуждение подрядчика МЧС Республики Татарстан относительно объемов выполненных работ, похитив при этом денежные средства на сумму более 1,2 млн рублей.

Приговором суда заместителю министра назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, предпринимателю – 3 лет лишения свободы условно.

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Заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ признан виновным в должностном преступлении
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