Замгендиректора ТАИФа назначили куратором СИБУРа по энергоэффективности и цифровизации производств

Заместителя генерального директора ТАИФа по энергетике и информационным технологиям Руслана Гиззатуллина назначили куратором СИБУРа по вопросам повышения надежности, энергоэффективности и цифровизации производственных процессов объединенных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Гиззатуллин занимал должность замгендиректора 12 лет. За 47 лет жизни он успел поработать слесарем башкирской компании «Башкирэнерго» и подняться по карьерной лестнице до самого верха. Также под его руководством как куратора построили генерирующие мощности на Казанских ТЭЦ-1,2,3. Гиззатуллин — депутат Госсовета Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что СИБУР и ТАИФ завершили сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий.