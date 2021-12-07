 Замгендиректора ТАИФа назначили куратором СИБУРа по энергоэффективности и цифровизации производств
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Замгендиректора ТАИФа назначили куратором СИБУРа по энергоэффективности и цифровизации производств

Под руководством Гиззатуллина построили генерирующие мощности на Казанских ТЭЦ.

Истории
7 декабря 2021  16:13
Автор:
Роза Габитова

Заместителя генерального директора ТАИФа по энергетике и информационным технологиям Руслана Гиззатуллина назначили куратором СИБУРа по вопросам повышения надежности, энергоэффективности и цифровизации производственных процессов объединенных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Гиззатуллин занимал должность замгендиректора 12 лет. За 47 лет жизни он успел поработать слесарем башкирской компании «Башкирэнерго» и подняться по карьерной лестнице до самого верха. Также под его руководством как куратора построили генерирующие мощности на Казанских ТЭЦ-1,2,3. Гиззатуллин — депутат Госсовета Татарстана. 

Ранее «КВ» сообщали, что СИБУР и ТАИФ завершили сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий.

 

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