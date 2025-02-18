Замглавы администрации Советского района Казани стал ответчиком в суде из-за недвижимости на 22 млн

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Республика
18 февраля 2025  14:41

Замглавы администрации Советского района Казани Денис Воробьев оказался в центре судебного разбирательства. Как сообщает издание «Реальное время», районный прокурор Николай Седов подал иск против чиновника и членов его семьи, требуя обратить в доход государства недвижимость общей стоимостью почти 22 млн рублей, расположенную в Крыму и Татарстане.  

В список спорных объектов входят шесть единиц недвижимости: два земельных участка в прибрежной зоне Черного моря в Керчи, оформленные на мать Воробьева, а также два участка с домами в казанском жилом массиве Вознесенское, владельцем которых является сам чиновник. Прокуратура утверждает, что официальных доходов Воробьева и его семьи было недостаточно для приобретения таких активов.  

В качестве соответчиков по делу проходят жена и родители Дениса Воробьева. Никто из членов семьи не признает претензии надзорного ведомства.  

Иск уже поступил на рассмотрение в Советский районный суд Казани, однако дата первого заседания пока не назначена.  

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