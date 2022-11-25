 Замглавы Буддийской сангхи предложил построить в Казани буддийский храм
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Замглавы Буддийской сангхи предложил построить в Казани буддийский храм

При успехе, опыт можно будет распространить на всю страну.

Город
25 ноября 2022  08:24
Автор:
Ольга Ильина

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России Буда Бадмаев предложил создать в Казани буддийский дацан, сообщает РИА Новости.

«Для того, чтобы мы говорили о единстве, нужно заниматься неким просвещением, и я говорил о том, что давайте организуем хотя бы буддистские комнаты в Казани или построим буддистский храм, дацан – если здесь есть буддисты», - предложил лама.

По мнению Бадмаева, если инициатива будет успешной, опыт можно будет распространить на всю Россию.

Ранее «КВ» сообщали, 14 ноября этого года в Нижнекамске на проспекте Вахитова заложили стелы под строительство мечети и православного храма. Духовные центры расположатся по разные стороны дороги. 

В закладке камня для мечети поучаствовали муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов. В освящении креста на месте будущей церкви принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

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