Замглавы Буддийской сангхи предложил построить в Казани буддийский храм

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России Буда Бадмаев предложил создать в Казани буддийский дацан, сообщает РИА Новости.

«Для того, чтобы мы говорили о единстве, нужно заниматься неким просвещением, и я говорил о том, что давайте организуем хотя бы буддистские комнаты в Казани или построим буддистский храм, дацан – если здесь есть буддисты», - предложил лама.

По мнению Бадмаева, если инициатива будет успешной, опыт можно будет распространить на всю Россию.

Ранее «КВ» сообщали, 14 ноября этого года в Нижнекамске на проспекте Вахитова заложили стелы под строительство мечети и православного храма. Духовные центры расположатся по разные стороны дороги.

В закладке камня для мечети поучаствовали муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов. В освящении креста на месте будущей церкви принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.