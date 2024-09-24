Замглавы Росгвардии Лебедев обсудил с Миннихановым материально-техническую базу региона

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Республика
24 сентября 2024  12:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и главнокомандующим национальной гвардией Сергеем Лебедевым.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка и безопасности в республике, а также уделили внимание совершенствованию материально-технической базы Росгвардии в Татарстане.

Также в рамках беседы были затронуты и другие актуальные темы. Участие во встрече приняли руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Татарстану Рустем Гумеров и другие официальные лица.

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