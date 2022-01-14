Замглавы Роспотребнадзора РТ: болезнь омикрон-штаммом протекает в легкой форме

Новый вид коронавирусной инфекции – омикрон-штамм – неустойчив во внешней среде и чувствителен ко всем дезинфектантам, которые применяются для профилактики инфекции. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

«Все наши мероприятия, которые мы используем против коронавирусной инфекции других штаммов, также эффективны в отношении омикрона», – отметила представитель ведомства.

Омикрон специфичен тем, что быстро передается, в особенности в помещениях. В то же время, болезнь новым штаммом протекает в более легкой форме, чем при дельте, сообщила Авдонина. Также, по ее словам, симптомами омикрона являются повышение температуры до 38 градусов, боль в горле и суставах, заложенность носа и першение в горле.