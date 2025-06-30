«Замочи мошенника»: как в Казани учили распознавать аферистов

Вчера, 29 июня, на Фестивальном бульваре Казани состоялась просветительская акция «Замочи мошенника», направленная на борьбу с телефонным, интернет- и банковским мошенничеством. Организаторы постарались в доступной и даже развлекательной форме рассказать горожанам о современных схемах обмана и научить их распознавать уловки аферистов.

Одним из спикеров мероприятия стал адвокат Ленар Серазетдинов, который отметил, что мошенничество становится все более изощренным, а главными мишенями злоумышленников сегодня являются дети и пожилые люди. По его словам, если раньше случаи интернет-мошенничества были редкостью, то сейчас юристы сталкиваются с ними ежедневно.

Эксперт привел примеры распространенных схем: звонки с поддельным голосом родственников, фальшивые конкурсы в играх, вредоносные программы в мессенджерах. Особенно уязвимы подростки — мошенники манипулируют ими, например, сообщая, что родители попали в больницу и срочно нужны деньги.

Акцию посетил руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев, который подчеркнул, что мошенники стали действовать агрессивнее, а их главные жертвы — молодежь и пенсионеры. «Наша задача — жестко противостоять этим манипуляциям», — заявил он.

Для наглядности организаторы устроили интерактив: стендап-концерт о схемах обмана, раздачу памяток и даже возможность «замочить» переодетого актера-мошенника шариком с водой. Участники также получали тематические значки и временные татуировки как напоминание о бдительности.

Мероприятие показало, что лучшая защита от аферистов — информированность. Как отметили спикеры, важно не только знать о рисках самому, но и рассказывать о них близким, особенно тем, кто в зоне повышенного риска.