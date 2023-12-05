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Зампрокурора Татарстана провела прием граждан в казанской клинической больнице № 7

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Республика
5 декабря 2023  12:31
Автор:
Виктория Осинина

Заместитель прокурора РТ Юлия Наумова вместе с первым заместителем министра здравоохранения РТ Альмиром Абашевым и заместителем управляющего отделением социального фонда РФ по РТ Айсылу Пилиной провели выездной прием граждан в ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7 им. М. Н. Садыкова».

На прием обратились 18 человек. Так, жительница Высокогорского района и еще несколько заявителей обратились с жалобами на непредоставление технических средств реабилитации. Другой заявитель попросил оказать помощь в ускорении процедуры прохождения реабилитации.

Во время беседы с гражданами руководители ведомств в рамках компетенции разъяснили им положения действующего законодательства, а также алгоритм защиты нарушенных прав.

Также было принято несколько письменных обращений, по которым организованы проверки. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на контроль в аппарате надзорного ведомства, сообщает прокуратура Татарстана.

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Зампрокурора Татарстана провела прием граждан в казанской клинической больнице № 7