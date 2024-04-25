Замруководителя Управления Роспотребнадзора РТ: «Корь пошла по населению»

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Республика
25 апреля 2024  15:42
Автор:
Владислав Косолапкин

Раньше около половины заболевших привозили болезнь из-за границы, теперь на долю завозных случаев приходится всего 20%.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

- По-прежнему нас не радует корь, - констатировала Любовь Авдонина. - Развитие ситуации продолжается. За текущий период 2024 года уже зарегистрировано 185 случаев кори, за весь прошлый год было 146 случаев кори.
Любовь Авдонина напомнила о необходимости вакцинирования.

- Корь пошла по местному населению, стала распространиться, - объяснила она. - Это говорит о том, что не все получили прививки. Есть и отказы от них. Необходимо вакцинироваться - взрослые должны иметь две прививки против кори.

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